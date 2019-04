Klaas Jan Huntelaar, uno degli uomini di maggiore esperienza dell'Ajax, parla così della prossima sfida di campionato, avvertendo i suoi di non sottovalutare l'impegno in Olanda per pensare alla sfida di Champions: "Non dobbiamo assolutamente commettere l’errore di concentrarci già sulla Juventus. In questo momento la partita più importante è la prossima, ossia quella contro il Willem II. Siamo tornati in corsa per il titolo e dobbiamo pensare soltanto a non sbagliare di nuovo perché il PSV non perderà molti punti da qui alla fine".