La rivoluzione dell'Ajax non toccherà Klaas-Jan Huntelaar L'ex attaccante di Milan e Real Madrid entra a far parte della direzione tecnica del club di Amsterdam e lavorerà a stretto contatto con Sven MIslintat. Il suo contratto è stato rinnovato: "L'Ajax ha raggiunto un accordo con Klaas-Jan Huntelaar per quanto riguarda la proroga del suo contratto, che durerà fino al 30 giugno 2027".

Ajax has reached an agreement with Klaas Jan Huntelaar about the extension of his contract.

Congrats, @KJ_Huntelaar! 🥂

— AFC Ajax (@AFCAjax) June 1, 2023