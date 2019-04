Al 104' primo successo casalingo per il Frosinone: Parma in caduta libera

© foto di Federico Gaetano

Termina con un incredibile successo del Frosinone la gara del Benito Stirpe contro il Parma, il primo in stagione per i ciociari davanti al proprio pubblico. Epilogo incredibile di una gara in cui è successo davvero di tutto e che si è conclusa dopo 104 minuti di gioco, con una interminabile attesa di circa 10 minuti per il controllo del VAR che ha consentito ai ciociari di presentarsi dal dischetto con Daniel Ciofani, autore del gol decisivo nel 3-2 con cui i gialloazzurri hanno sconfitto il Parma. Terzo ko di fila per i crociati, 11 reti subite nelle stesse, una caduta libera che non sembra avere fine e che rimette a tutti gli effetti i crociati in ballo per i discorsi salvezza.

BOTTA E RISPOSTA - Andrea Pinamonti sblocca la partita al primo vero tiro in porta: cross di Valzania da sinistra, buco difensivo di Sierralta e tocco a centroarea del giovane centravanti di scuola Inter, che fa 1-0. Gialloazzurri subito a condurre e per il Parma, praticamente senza attaccanti di ruolo, ora si fa dura. La reazione del Parma c'è e arriverebbe anche il gol del pareggio, annullato però inizialmente da Manganiello per fuorigioco millimetrico di Barillà su conclusione di Gagliolo: dopo un lungo consulto col VAR, arriva però l'ok che fa esplodere di gioia il Parma, bravo e fortunato a capitalizzare la prima vera occasione della propria gara.

BOMBA VALZANIA - Il Frosinone si riporta in vantaggio proprio nei minuti di recupero della gara: bomba di Luca Valzania, che col destro incrocia e batte Sepe sul secondo palo, gonfiando per la seconda volta la porta di Sepe. Ciociari che ottengono così un vantaggio meritatissimo, visto che trenta secondi prima era stata la traversa a salvare Sepe su bolide dal limite dell'area di Pinamonti, altro grandissimo protagonista della sfida di stasera.

D'AVERSA CAMBIA - Dopo appena sette minuti il Parma cambia, tornando sui propri passi: fuori l'abulico Schiappacasse, dentro l'esperto Ceravolo. E proprio al centravanti viene affidato il pallone più pesante dell'intera partita, il calcio di rigore fischiato da Manganiello per ingenuo ed evidentissimo fallo di Sammarco su Siligardi. Esecuzione forte, centrale e vincente per la Belva: da quel momento in poi, il Parma rischia poco e niente, anche per effetto dei cambi di D'Aversa, che inserisce Bastoni e Gobbi.

CLAMOROSO AL 94' - Manganiello concede il secondo rigore della serata: dubbio il contatto tra Gobbi e Paganini in area, ma l'arbitro non ha alcuna incertezza, specie dopo l'ok del VAR, che arriva dopo nove interminabili minuti. Dal dischetto Daniel Ciofani batte Sepe con una conclusione incrociata che non dà scampo a Sepe: per il Frosinone è il punto del vantaggio e del successo, il primo in stagione davanti al proprio pubblico.