Al 45' decide Bonucci: Juve avanti all'intervallo senza troppa fatica

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

La Juventus torna negli spogliatoi in vantaggio per 1-0 col minimo sforzo. Bianconeri padroni della gara, con Szczesny finora spettatore non pagante alla Sardegna Arena.

Primo squillo bianconero. L'inizio del match vede un sostanziale equilibrio fino al 10', quando prima Emre Can di testa (senza inquadrare lo specchio) e poi con un doppio tocco di Caceres in area (il secondo neutralizzato da Cragno) mettono i brividi alla difesa sarda. I campioni d'Italia aumentano intensità di gioco senza mai accelerare del tutto, Joao Pedro e Pavoletti provano a trovare spazio ma la retroguardia bianconera non fatica a prendere immediatamente le misure ai due attaccanti rossoblu. A tentare la giocata, al 20' in area avversaria, è Kean che si lascia però cadere cercando il contatto con Ionita. L'arbitro Giacomelli non ci casca e ammonisce il talento appena sbocciato anche con la nazionale di Mancini.

A metà frazione il guizzo juventino. Gli ospiti passano in vantaggio al 22': corner telecomandato di Bernardeschi, Bonucci elude la marcatura degli avversari e di testa può indirizzare la sfera all'angolo alla destra di Cragno. Nulla da fare per il portiere cagliaritano e Vecchia Signora avanti, per la gioia di Allegri nonostante le assenze. La Juve controlla, il Cagliari non riesce a reagire e Kean di testa sfiora il raddoppio immediatamente dopo il vantaggio.

Il Cagliari si rende davvero pericoloso solo verso il finale di frazione. E' Joao Pedro che impensierisce la difesa avversaria, su traversone dalla destra di Barella. Buona la giocata dei due calciatori di casa, impreciso il rossoblu che non trova la porta bianconera. Negli spogliatoi, Maran ma anche Allegri dovranno portare dei correttivi tattici per sistemare le rispettive formazioni.