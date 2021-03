"Al calcio italiano mancano intensità e qualità". Rivedi Capello sul flop in Champions

Presente negli studi di Sky Sport, Fabio Capello ha parlato del cammino delle italiane in Champions League, con nessuna squadra arrivata ai quarti di finale: "L'avversario più difficile era quello della Lazio, c'è rammarico per Inter e Juventus mentre per l'Atalanta dispiace per la gara di andata, che non è stata giocata dai nerazzurri dopo l'espulsione di Freuler. Ieri abbiamo visto un altro Real Madrid, molto meglio. Le più forti d'Europa hanno giocatori di una velocità che in Italia non vediamo mai. Questa cosa è incredibile".

Rivedi il video con le parole di Capello!