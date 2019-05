Al Mapei equilibrio e pioggia copiosa: Sassuolo-Roma senza gol al 45'

© foto di Federico Gaetano

E' terminato 0-0 il primo tempo di Sassuolo-Roma, gara valida per il 37esimo turno di Serie A. Al Mapei Stadium di Reggio Emilia c'è equilibrio in campo tra le formazioni di De Zerbi e Ranieri, frenate anche dalla pioggia abbattutasi nella città emiliana.

L'approccio iniziale del Sassuolo sembra interessante. I neroverdi provano a duettare tra le linee, sfruttando il credo calcistico di De Zerbi. La prima vera occasione da rete è, però, della Roma che inizia a utilizzare il maggior tasso tecnico solo dopo aver rischiato qualcosina di troppo al limite della propria area. Under scalda i guantoni di Consigli con un tiro piuttosto centrale, poi Berardi cerca la porta di Mirante dal limite ma la deviazione di Kolarov in corner è provvidenziale.

La pioggia incide non poco. Il campo pesante non favorisce lo spettacolo, regna un sostanziale equilibrio con la Roma che interpreta il 4-3-3 fin dalle prime battute. Modulo speculare rispetto a quello dei padroni di casa, con Zaniolo nel pacchetto dei tre di centrocampo e Under-El Shaarawy ai lati di Dzeko. Proprio il bosniaco è innescato alla mezzora da Kolarov con un traversone dalla sinistra, ma l'azione targata dagli ex Manchester City non risulta pericolosa perché la testa del numero 9 non inquadra la porta avversaria. Una situazione che sottolinea come la Roma forzi il gioco cercando la soluzione tramite il bosniaco, De Zerbi lamenta invece scarsa velocità da parte dei suoi attaccanti.

Kolarov scuote i suoi, risposta emiliana allo scadere della prima frazione. Il terzino serbo cerca l'azione personale e la rete al 38', spedendo la palla sul primo palo che Consigli respinge in corner non senza difficoltà. Nel finale Berardi lancia Djuricic a rete, il suo diagonale trova la respinta di piede di Mirante. Nella ripresa servirà qualcosa in più, da una parte e dall'altra, per decidere la partita.