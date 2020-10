Alcuni diranno photoshop... Calhanoglu si sostituisce a Rui Costa nel derby del 2005

Una foto che all'epoca fece il giro del mondo. Marco Materazzi e Manuel Rui Costa, fianco a fianco sul campo, che guardano i fumogeni lanciati in campo dai tifosi e aspettano che la partita possa riprendere. La cornice è quella di San Siro, l'occasione il derby di ritorno dei quarti di Champions League fra Inter e Milan. Era il 2004/2005, i rossoneri erano in vantaggio 1-0 (dopo il 2-0 dell'andata) con gol Shevchenko fin quando dagli spalti un fumogeno non colpì Dida dopo una rete annullata a Cambiasso. Da lì altri fumogeni raggiunsero il campo di gioco e l'arbitro Merk non potè far altro che sospendere il match. Una foto che come detto ha fatto storia e che oggi, con i social, è tornata virale. E così il centrocampista del Milan Hakan Calhanoglu, in queste ore precedenti il derby, ha voluto ingannare l'attesa photoshoppando quell'immagine e sostituendosi a Rui Costa, numero 10 dell'epoca. Una trovata ovviamente scherzosa, che sui social ha riportato in auge quell'immagine.