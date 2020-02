vedi letture

Alle 13 sorteggio di Europa League: spauracchio United, speranza Lask e rischio derby italiano

Un sorteggio libero, senza limitazioni di sorta, quello che alle ore 13 vedrà protagonista le migliori 16 di questa edizione dell'Europa League. Le rappresentanti italiane sono Inter e Roma che dopo il passaggio del turno di ieri sera hanno visto andar fuori big del calibro di Porto, Benfica, Sporting Lisbona, Arsenal e Ajax. Detto questo, le insidie ovviamente non mancano in vista degli ottavi di finale, con il pericolo principale che è rappresentato proprio dal possibile derby tutto italiano fra nerazzurri e giallorossi. Di seguito tutte le 16 squadre in corsa ed i relativi coefficienti di difficoltà stilati in base a potenzialità, qualità e andamento stagionale.

5 su 5

Manchester United

Inter

4 su 5

Siviglia

Bayer Leverkusen

Roma

Wolverhampton

Eintracht/Salisburgo (gara di ritorno prevista stasera alle 18, tedeschi in vantaggio 4-1)

3 su 5

Shakthar

Olympiakos

Getafe

Wolfsburg

Istanbul Basaksehir

2 su 5

Rangers

Basilea

Copenaghen

1 su 5

Lask