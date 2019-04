Allegri perplesso su Douglas Costa: "Non so se è biondo o moro"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Durante la conferenza stampa, alla vigilia di Inter-Juventus, Massimiliano Allegri fà la sua valutazione sulla stagione tormentata (a causa degli infortuni) di Douglas Costa: "Ha giocato le prime cinque partite, poi è sparito. E' un giocatore importante ma per lui è stata una stagione particolare. L'ho visto poco, non so neanche se è biondo o moro".