Allegri via dalla Juve, Brusorio (La Stampa): "Divorzio unica soluzione"

© foto di Federico Gaetano

Intervenuto negli studi di Sky Sport, Paolo Brusorio, collega de La Stampa, ha parlato della separazione tra la Juventus e Massimiliano Allegri: "Noi avevamo dato la notizia lo scorso 9 maggio. In questi giorni già si capiva quale sarebbe stato l'epilogo, perché era strano che un allenatore sotto contratto si incontrasse due volte con la società senza trovare un'intesa. L'unica soluzione, a questo punto, era il divorzio. Era nell'aria, considerati i malumori successivi alla partita persa con l'Ajax, non tanto per la sconfitta quanto per i commenti e per il trattamento dell'ambiente nei confronti del tecnico"

Chi si siederà sulla panchina della Juventus?

"Domanda da un milione di dollari. Da stamattina c'è stata una girandola di nomi impressionante: alcuni improponibili, altri veri e propri sogni. Si parte da Guardiola, che però oggi ha ribadito ancora l'intenzione di non volersi muovere, fino a Klopp e agli allenatori della Serie A, Inzaghi e Mihajlovic. Al di là dei nomi, serve qualcuno che esprima un gioco diverso rispetto ad Allegri, visto che la maggior parte delle critiche erano rivolte al calcio non spettacolare. Ci vorrà un profilo di esperienza internazionale, come calciatore o allenatore. E poi un allenatore che possa piacere a Cristiano Ronaldo".