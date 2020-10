Ambrosini rincuora Tonali: "Anche io a volte non giocavo, ma il turnover dei titolari lo agevola"

Massimo Ambrosini, ex centrocampista rossonero, ha parlato di Sandro Tonali, che fatica ad imporsi come titolare in casa Milan (oggi parte però dal primo minuto nella sfida in corso tra meneghini e Sparta Praga, ndr): "Anche io a volte non giocavo, ma quando ero in campo era meglio stare al fianco di chi è abituato a giocare di più. Tonali a Glasgow ha giocato con Kessie, stasera con Bennacer, da questo punto di vista è agevolato"