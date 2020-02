Amrabat: "Fiorentina ambiziosa. 20 milioni per me? Giudicate col tempo"

Durante l'intervista al portale olandese Algemeen Dagblad il centrocampista dell'Hellas Verona Sofyan Amrabat ha parlato anche del suo prossimo trasferimento alla Fiorentina, operazione chiusa dai viola nel mercato di gennaio a fronte del pagamento di quasi 20 milioni complessivi:

I 20 milioni spesi dalla Fiorentina sono un affare per il club viola?

"Dirlo perché abbiamo battuto la Juve sarebbe da opportunisti... Giudicate a lungo termine, anche se io non mi fermo sull'aspetto economico. Ora mi resta da giocare mezza stagione con l'Hellas, un club in cui si sta davvero bene. Qua e là ho letto che le mie caratteristiche sono adatte alla Serie A, ma io credo di poter giocare a calcio ovunque".

La Fiorentina che oggi è più in basso del Verona?

"La Fiorentina ha grandi progetti e vuol crescere molto nei prossimi anni. Ho firmato per 5 anni e voglio aiutarli in questo percorso. Ma ora come ora conta soltanto l'Hellas e siamo felicissimi di aver battuto la Juve".