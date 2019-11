© foto di Insidefoto/Image Sport

Carlo Ancelotti non è d'accordo con la decisione della società di andare in ritiro in vista dell'impegno contro il Red Bull Salisburgo. Nella conferenza stampa tenuta alla vigilia della sfida di Champions, questo il pensiero dell'allenatore del Napoli: "Non sono d'accordo sulla decisione della società, ma la società deve fare la società, l'allenatore deve fare l'allenatore e i giocatori devono fare i giocatori", ha detto Ancelotti.

Sul tema, Manolas non ha invece voluto rispondere: "Sono qui per parlare solo della partita".

