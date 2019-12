Ancelotti esonerato, ora Gattuso. Alla seconda big, con la bacheca vuota

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Un allenatore giovane, Gennaro Gattuso, ma già alla seconda grande occasione della carriera. L'inizio da allenatore-giocatore al Sion, tre partite e l'addio, esonerato. Poi anche a Palermo, dopo la sesta giornata di campionato. Nel giugno del 2014 vola a Creta, all'OFI, a dicembre arriveranno le dimissioni. Dopo un anno di attività, il Pisa. Due anni, prima la promozione in B, poi la retrocessione col pesante alibi della questione societaria. Lo chiama il Milan: va alla Primavera, Vincenzo Montella viene cacciato e Gattuso promosso in prima squadra. L'avventura finisce con la rescissione consensuale dopo la mancata qualificazione in Champions per un solo punto, col miglior piazzamento dei rossoneri in campionato negli ultimi sei anni. Ora il Napoli, seconda grande occasione della giovane carriera da allenatore, per adesso solo con un play-off di C vinto.