Ancelotti ha centrato il punto. Napoli, hai un problema da risolvere

Chi segna? Carlo Ancelotti al termine della partita contro il Torino è apparso piuttosto deluso in zona mista. "Non possiamo tornare a casa con uno 0-0 dopo una gara come quella di questa sera", la sintesi dell'allenatore del Napoli che proprio non ha buttato giù i due punti buttati.

Non è la prima volta. E' il trend di una squadra che in questo 2019 ha pareggiato 0-0 tre delle cinque gare di campionato disputate, il problema di una squadra che costruisce tanto e finalizza poco. Che difetta in quella 'cazzimma' che in teoria dovrebbe essere arma tutta napoletana.

Eppure, nell'aria avversaria il Napoli viene meno sul più bello. Manca di fortuna, certo, ma anche di praticità. "Non possiamo accettare di costruire 18 palle gol in due partite e non segnare. Se si vuole fare di tutta l'erba un fascio è sbagliato, perché la squadra gioca molto bene e sfido chiunque a dire il contrario. Ma non finalizza bene la mole di gioco creata", ha dichiarato Carlo Ancelotti che ha individuato nella finalizzazione il problema principale della squadra.

Problema che non s'è palesato giovedì scorso, a Zurigo, in una gara che è servita per ipotecare già dopo il match d'andata il passaggio agli ottavi di finale di Europa League. E che apre ulteriori spunti di riflessione sulle motivazioni di un Napoli secondo in classifica - molto distante sia dal primo che dal quinto posto . che ha nella seconda competizione continentale il suo obiettivo principale, forse l'unico visto che il discorso Scudetto quest'anno è stato blindato a doppia mandata dalla Juventus molti mesi prima del traguardo finale.