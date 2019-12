Ancelotti, la penultima mossa. Dimissioni se non ci sarà subito la svolta

© foto di Insidefoto/Image Sport

Il Napoli andrà in ritiro a partire da mercoledì. Niente annuncio di Aurelio De Laurentiis tramite la radio ufficiale, nessuna scelta unilaterale criticata apertamente anche dall'allenatore. Trattasi, questa volta, di una decisione presa dallo stesso tecnico che all'indomani del ko del San Paolo contro il Bologna ha deciso di incontrare la squadra a Castel Volturno e ha comunicato loro che da mercoledì, e almeno fino al match di sabato contro l'Udinese, la squadra resterà nel centro sportivo per preparare il prossimo match di campionato.

La svolta che non c'è stata e l'accusa alla squadra - Dopo il pareggio di Anfield, il Napoli aveva chiesto alla squadra di replicare la prestazione contro il Liverpool anche in campionato. L'ha fatto Carlo Ancelotti nell'immediato post-gara e l'ha ribadito a chiare lettere anche Aurelio De Laurentiis nella giornata di venerdì, quando c'è stato il primo confronto presidente-squadra dopo l'ammutinamento e le conseguenti multe.

Invece, contro il Bologna un Napoli ancora una volta irriconoscibile: senza anima, senza idee e senza misure. Nel post-gara, Ancelotti è sembrato piuttosto amareggiato ma non s'è preso tutte le responsabilità per un cammino disastroso: "Non hanno la mia percentuale di colpa, ma il momento è troppo negativo per pensare che sia solo colpa di uno".

"Dimissioni se non c'è unità d'intenti" - Ancelotti ha in pratica smentito quanto detto la scorsa settimana. Il tecnico del Napoli è tornato a parlare alla vigilia della sfida contro il Liverpool e, a precisa domanda sulle possibili dimissioni, rispose così: "Alle dimissioni si può pensare. Ci sono aspetti importanti legati alla fiducia delle persone con cui lavori, quindi società e giocatori. Se mancano queste cose si può pensare alle dimissioni. In trent'anni non ho mai pensato alle dimissioni, e basterebbe che manchi una sola delle due cose. Qui sta succedendo esattamente lo stesso, proprio per questo dico che la situazione è momentanea e che c'è unità d'intenti".

La penultima mossa - Ieri però Ancelotti ha messo in discussione proprio la fiducia nei confronti del gruppo. Per questo motivo, stamattina ha richiamato tutti a Castel Volturno per confrontarsi col gruppo e annunciare ai giocatori che da mercoledì la squadra sarà in ritiro. Quel ritiro da lui apertamente criticato prima della sfida contro il Red Bull Salisburgo è, adesso, la penultima mossa, l'ultima per dare una svolta immediata. Se non servirà nemmeno questo ritiro, stando alle sue parole, l'avventura al Napoli di Ancelotti potrà considerarsi conclusa.