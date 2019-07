Ancelotti lancia la sfida a Juve e Inter: "Il Napoli si esprimerà al 100%"

© foto di Insidefoto/Image Sport

Carlo Ancelotti è pronto a lanciare la sfida alla Juventus e all'Inter. Il tecnico tre volte vincitore della Champions League spera che le rivali risentano delle novità portate dai nuovi tecnici, Antonio Conte e Maurizio Sarri, e che il suo Napoli esprima tutte le potenzialità. Al Corriere dello Sport, Ancelotti confida di avere qualche rimpianto legato alla seconda parte della scorsa stagione, ma afferma che l'esperienza gli è servita. Non ci saranno grosse novità tattiche, a prescindere dall'arrivo di James: "Lo conosco bene, ha qualità. Valutiamo varie opportunità".

Nessuna cessione illustre - Ancelotti, inoltre, fa sapere di non aver dato l'ok per nessuna cessione illustre e che la società ha intenzione di tenere i migliori. Il caso di Albiol è diverso: al suo posto è arrivato una garanzia come Manolas, che "formerà con Koulibaly una coppia difensiva formidabile". L'obiettivo è di alzare l'asticella e vincere qualcosa.