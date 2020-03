Ancelotti rivela un colloquio con Klopp: "Atto criminale far giocare Liverpool-Atletico"

Carlo Ancelotti ha rilasciato una intervista al 'Corriere dello Sport' e ha analizzato il momento che sta attraversando il calcio in piena emergenza Coronavirus. Per il manager dell'Everton, ci sono grossi dubbi sulla possibilità di una ripartenza ma - qualora si decidesse di tornare in campo - non serviranno certo tre settimane di preparazione.

Ancelotti ha poi commentato la decisione della UEFA di continuare a giocare, anche a porte aperte, quando l'epidemia aveva preso piede in Italia e in Europa. In particolare, il riferimento è alla disputa di Liverpool-Atletico Madrid ad Anfield a porte aperte: "L'altro giorno ho sentito Klopp - ha detto Ancelotti - mi ha detto che far giocare la partita in quelle condizioni è stato un atto criminale. Penso che avesse ragione".