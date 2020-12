Ancora Capello sulle critiche a Pirlo: "Ha cambiato troppe volte, c'è un po' di confusione"

“Ha cambiato troppe volte tattica”. Sempre Fabio Capello, dagli studi di Sky, rivolge questa critica ad Andrea Pirlo: “Ha cambiato centrocampo, difesa, la posizione di Ronaldo: c’è stata un po’ di confusione. E i calciatori sentono il vento: quando capiscono che chi ti guida non ha le idee chiare si difendono. E non rischiano, pur non essendoci il pubblico, per non fare brutta figura”.