Arana parla di Atalanta: "Gasperini adattava giocatori di altri ruoli quando mancava Gosens"

vedi letture

Guilherme Arana, dal Brasile, ha parlato della sua esperienza all'Atalanta, dove non era titolare anche a causa dell'esplosione di Robin Gosens: "Nell'Atalanta il titolare era uno dei goleador della squadra, poi ho riconosciuto che non ero in un buon momento. Quando lui non ha giocato l'allenatore ha deciso di adattare un altro calciatore in questa posizione. Lavoravo per migliorare però non bastava, per questo ho deciso di tornare in Brasile".