Atalanta, Arana: "Sono in un grande club dove mi sento bene e felice"

Il nuovo laterale dell'Atalanta Guilherme Arana, parlando dal ritiro del Brasile Under 23, ha parlato a El Desmarque del suo futuro: "Sto cercando di svoltare con un nuovo club dopo esser caduto nella disperazione quando mi trovato in Andalusia. Sono stato accolto molto bene da tutti, mi sto godendo il momento. Al Siviglia volevo giocare a tutti i costi e non ci riuscivo, ora sono in un grande club dove mi sento bene e sono felice".