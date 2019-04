© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'allenatore dell'Arsenal, Unai Emery, ha parlato a Bbc Sport, dopo la gara vinta contro il Watford. I Gunners salgono al quarto posto e si preparano al meglio alla sfida di ritorno dei quarti di finale di Europa League contro il Napoli (2-0 per gli inglesi all'andata): "Oggi siamo stati molto competitivi, non abbiamo fatto il secondo gol, ma alla fine sono soddisfatto. Tre punti importanti per la classifica. Clean sheet? Per noi è molto importante, ci dà fiducia per il futuro. Ho fatto rifiatare alcuni giocatori, altri, come Mavropanos, a mio modo di vedere, hanno giocato bene. Giovedì sotto con il Napoli, abbiamo due gol di vantaggio, ma sarà molto difficile".