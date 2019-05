© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Attraverso il proprio profilo Instagram, Aaron Ramsey ha voluto salutare l’Emirates Stadium, l'impianto di casa per lui da quando ha esordito con l'Arsenal. Dopo il saluto avvenuto in campo, ecco quello sui social. Lo attende la Juventus dal luglio prossimo, che lo ha tesserato in regime di scadenza di contratto: “Addio Emirates, grazie per tutti i vostri messaggi”.

Una vita da Gunner - 362 partite e 61 gol con la maglia dell'Arsenal, quasi una carriera intera. Il gallese è stato spesso condizionato dagli infortuni nella sua avventura a Londra, ma è stato comunque fondamentale nei recenti risultati dei Gunners. Un "protetto" di Wenger, che lo ha tesserato e lanciato in Prima Squadra dopo averlo visto giocare col Cardiff City: partito l'alsaziano, lascerà anche lui dopo mesi di trattative per un rinnovo di contratto mai arrivato.