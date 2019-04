Arsenal, scelto il dopo Ramsey: sarà assalto a Praet della Samp

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Con Aaron Ramsey già salutato in via ufficiale, visto che andrà a parametro zero alla Juventus, l'Arsenal cerca l'erede del gallese. E potrebbe pescare ancora dalla Sampdoria, spiega il Daily Mirror. Lo scorso anno ha preso Lucas Torreira, a giugno potrebbe essere il turno di Dennis Praet. Il belga piace molto ed è stato visionato a più riprese dalla società londinese. E' lui il nome scelto dalla dirigenza e a breve arriverà sulla scrivania di Ferrero una proposta formale dai Gunners.