Atalanta, Agnelli ha telefonato a un deluso Percassi dopo le dichiarazioni di ieri

Nella giornata di ieri il presidente della Juventus Andrea Agnelli, durante il meeting organizzato dal Financial Times, ha parlato dell'Atalanta e del fatto che si stia giocando la Champions League, nonostante non abbia alcuna tradizione nella competizione. Parole che, come riporta La Gazzetta dello Sport, hanno scosso l'ambiente atalantino. Nel pomeriggio però - riporta la rosea - c'è stata una telefonata tra Agnelli e il presidente Percassi che ha sistemato le cose: Agnelli ha chiarito che la sua intenzione non era quella di attaccare l’Atalanta, ma di evidenziare la necessità di rivedere il meccanismo di accesso alle coppe.