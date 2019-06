© foto di Federico De Luca

Fredy Guarín e l'Atalanta, il matrimonio è possibile. La Gazzetta dello Sport sottolinea che negli ultimi giorni la trattativa è stata impostata, mentre nelle prossime ore ci sarà un nuovo confronto con la dirigenza della Dea. Inoltre l’amministratore delegato Luca Percassi e il direttore tecnico Giovanni Sartori, telefonicamente, parleranno direttamente con il centrocampista.

C'è l'ok di Guarin. L'ex Inter tornerebbe in Italia, c'è ora da trovare l'intesa economica poiché il colombiano guadagna dieci milioni di euro a stagione in Cina con lo Shanghai Shenhua. Guarín sarebbe però pronto a rinunciare a qualcosa pur di tornare in Serie A, con la Champions League sullo sfondo.