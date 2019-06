Atalanta, Buffon e i dubbi: i nerazzurri provano comunque il colpaccio

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Snaturare la propria filosofia non può essere considerato negativo o positivo a priori, c'è ovviamente una via di mezzo che può cambiare la visione delle cose. Lo sa bene l'Atalanta, che con la suggestione Buffon potrebbe stravolgere il mercato e la prossima Champions League. L'ex portiere del PSG e della Juventus è svincolato e potrebbe accasarsi a Bergamo: non una soluzione malvagia, visto l'appeal della squadra ma anche della città. Basta prendere una cartina per capire la posizione strategica e centrale della città orobica.

Poi c'è quella Champions League che piace molto all'estremo difensore. Certo, sognare di vincerla è praticamente impossibile anche per una favola incredibile come quella nerazzurra, ma partecipare per l'ultima volta nella sua carriera (salvo casi eccezionali), potrebbe essere una motivazione ulteriore per spingere l'esperto portiere tra le braccia di Gasperini.

Rimangono comunque molti dubbi e non riguardano di certo l'età. Il tecnico nerazzurro ha lanciato Gollini in questa stagione e il giovane portiere ha risposto presente, seppur con qualche errore. È vero che portando Buffon a Bergamo i due potrebbero alternarsi, ma a conti fatti sarà veramente così? Un giocatore carismatico come l'ex bianconero potrebbe oscurare le qualità del giovane Gollini, o esaltarle ancor di più. I pensieri sulla questione sono tanti e molti etichettano la notizia come "fantamercato" (o ancor peggio fake news), dimenticandosi però che colpi simili erano più che naturali qualche anno fa.

L'unico dubbio resta l'eventuale staffetta tra i due portieri, i presupposti ci sono ma, come detto prima, si rischia di snaturare la propria filosofia imprenditoriale. La Dea non ha compiuto operazioni simili, almeno in questi ultimi anni. Ma ora c'è la Champions League da giocare e se gli effetti possono essere positivi, meglio cambiare qualcosina.