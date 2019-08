© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Tuttosport scrive che la tournée in terra inglese ha chiarito le idee a Gian Piero Gasperini su chi sia destinato a lasciare la rosa dell'Atalanta. Posto che in porta non dovrebbe partire nessuno, in difesa i principali candidati ad uscire sono il brasiliano Roger Ibanez e Arkadiusz Reca, in mediana Matteo Pessina e Luca Valzania, mentre davanti tiene ancora banco la questione legata a Musa Barrow, che però è stato comunque il rincalzo maggiormente utilizzato. E infatti su di lui permangono i maggiori dubbi, e le principali valutazioni degli orobici.