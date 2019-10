Marten de Roon, centrocampista dell'Atalanta, ha parlato alla vigilia della sfida contro il Manchester City, spiegando quali sono i valori della squadra di Guardiola, confrontandoli con quelli di altre grandi squadre in Italia. "Ci siamo preparati bene per giocare contro di loro, conosciamo i loro valori. Abbiamo già giocato contro squadre forti come Juve e Napoli, il City ha qualcosa in più. Dobbiamo giocarla, poi si vede: dobbiamo credere nel nostro gioco e nelle nostre qualità".