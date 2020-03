Atalanta, De Roon: "Rinuncerei alle vacanze per finire. Ma ora conta solo la salute"

vedi letture

Marten De Roon, centrocampista dell'Atalanta, è uno dei protagonisti della bella stagione della squadra di Gasperini. L'olandese ha rilasciato una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport, ripartendo da Bergamo e dal Coronavirus fino al calcio: "Da bergamasco adottivo sto soffrendo con la città. I miei pensieri sono per chi non c'è più e per i medici che lavorano cercando di salvare più persone possibili". Poi su Atalanta-Valencia: "Difficile parlare a posteriori: a febbraio c'erano pochi contagi per immaginare ciò che è accaduto. Chi può dire che ha influito sull'evoluzione dell'epidemia?". Sul ritorno agli allenamenti che inizialmente il suo allenatore aveva caldeggiato, De Roon non ha dubbi: "E' sbagliato parlare di calcio: conta solo la salute. Ho voglia di allenarmi ma prima c'è un maledetto virus che dobbiamo sconfiggere". Infine sulla ripresa del campionato: "Difficile immaginare di tornare in campo prima di due mesi. Rinuncerei alle vacanze pur di finire".