Atalanta, dopo Gasp fari puntati su Ilicic e Zapata: possono restare

Dopo la conferma di Gasperini sulla panchina dell'Atalanta, adesso l'attenzione si sposta su due dei gioielli della squadra nerazzzurra: Josip Ilicic e Duvan Zapata. Lo sloveno (che aveva un accordo col Napoli per un triennale da 6,6 milioni complessivi) è legato alla Dea fino al 2023 per 1,4 milioni a stagione. E con ogni probabilità - sottolinea La Gazzetta dello Sport - resterà: "Sicuro al 100%", ha rivelato dopo il 3-1 al Sassuolo.

Stesso discorso per Duvan? I Percassi chiedono 50 milioni (ne servono 26 per il riscatto dalla Samp): se arrivassero potrebbero quantomeno pensarci, ma a certe cifre poi sarebbe difficile trovare un attaccante da 28 gol in 48 match. Intanto lui, dalla Colombia, si "avvicina" a Zingonia: "Un orgoglio essere accostato al Real, ma non ci sono contatti. Io sono felice e non vedo l’ora di giocare la Champions".