Atalanta, Gasperini: "Col Chievo non scontata. Europa? Ora siamo fuori"

L'allenatore dell'Atalanta Gian Piero Gasperini ha presentato così in conferenza stampa la partita di domani contro il Chievo: "Non sottovalutiamo nessuno, non prendiamo sotto gamba nessuna partita. Le gare vanno vinte sul campo, non è mai facile. Per vincere bisogna giocare bene e stare bene, mettendo in campo le nostre caratteristiche. Il Chievo è ultimo in classifica, ma ha sempre giocato partite equilibrate, soprattutto recentemente".

Sul momento della Dea: "Abbiamo la fiducia e la possibilità di fare risultato, veniamo da delle prestazioni importanti, ma sappiamo che le vittorie vanno conquistate sul campo. Siamo in un ottimo momento, abbiamo grande fiducia e convinzione. Domani avremo l'occasione di dare continuità e lo faremo con la miglior determinazione possibile".

Sulla classifica: "La classifica è ancora molto incerta in questo momento, siamo potenzialmente ottavi e se il campionato finisse oggi non avremmo niente in mano".

Sugli assenti: "Mancherà solo Toloi, che dovrebbe riprendere le attività dalla prossima settimana".

Ancora sul Chievo: "Il Chievo è una squadra viva, gioca sempre con coraggio e crea delle difficoltà a ogni avversario. Basta vedere le ultime partite che ha disputato".

Sulla squalifica dopo i fatti di Genova: "Domani non sarò in panchina, non c'è niente da commentare. C'è già il comunicato di lunedì al quale attenersi".

Sulla pausa per le Nazionali: "Non andiamo oltre, si sta parlando troppo poco della partita di domani. Si crede a livello generale che la sfida col Chievo sia una gara scontata. Noi adesso siamo fuori da tutto per quel che riguarda l'Europa. Non dobbiamo correre il rischio di considerare già vinta la partita col Chievo e non lo correremo. Intanto facciamo bene domani, poi faremo il punto della situazione durante la sosta".

Sulla corsa per l'Europa: "Ci sono tante squadre in pochi punti, è una gara ad eliminazione. Speriamo di restare nel gruppone fino alla fine".