Atalanta, Gasperini: "L'obiettivo rimane la salvezza, non puoi modificarlo"

Gian Piero Gasperini, tecnico dell'Atalanta, non alza l'asticella in merito agli obiettivi della Dea in questa stagione fino ad ora straordinaria: "Ha ragione il presidente, gli obiettivi arrivano volta per volta. L'obiettivo è da sempre la salvezza e non puoi toglierglielo. Realisticamente non ti puoi accontentare, vogliamo lottare per rimanere tra le prime sei o sette del campionato. È difficile, riguarda molte squadre di valore. Se strada facendo riusciremo a fare meglio bene, ma ad oggi vogliamo restare in Europa".

