© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Anticipo delle 15 domani al Franchi di Firenze tra Fiorentina e Atalanta. Il tecnico della Dea Gian Piero Gasperini ha analizzato i viola sotto la gestione di Giuseppe Iachini così come l'assenza di vittorie in Toscana della sua compagine oramai da diversi mesi: "Non deve essere un'ossessione - spiega Gasperini -, andremo a fare una partita molto importante, il campionato è in una fase combattuta. Andremo ad affrontare un'ottima squadra, andremo con la convinzione di fare una buona gara. Le partite con la Fiorentina sono sempre state combattute, sarà una gara difficile. Le novità con Iachini? Ho visto la Fiorentina giocare in un certo modo, anche se lo schema ricalca quello precedente. È chiaro che a gennaio si aggiunto qualche giocatore in più. Noi quello che possiamo fare è essere pronti ad affrontare tutte le variazioni".