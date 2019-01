Atalanta, Gasperini: "Oggi grande soddisfazione ma anche rammarico"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo la rimonta da 0-3 a 3-3 contro la Roma, il tecnico dell’Atalanta Gian Piero Gasperini ha parlato ai microfoni di Radio Rai: “Oggi è una partita che mi ha dato grande soddisfazione e allo stesso tempo del rammarico. E’ vero che dallo 0-3 quando rimonti sei contento ma per come sono andati i 90 minuti abbiamo fatto qualche errore di troppo e poi siamo stati straordinari

Toloi attaccante aggiunto?

“Ha le caratteristiche per inserirsi ed essere determinante come è stato Mancini l’altra volta e come lo è stato Masiello. Oggi il secondo gol ha riaperto la partita”.

Questa squadra ha inseguito il quarto gol.

“Noi abbiamo subito certe ripartenze loro nel primo tempo e abbiamo compromesso la partita. Forse siamo stati più pericolosi ma loro hanno fatto i gol”.

Come si spiega una partita così?

“E’ stata bellissima, tutte le due squadre volevano fortemente vincere. E’ stata una partita che ci riconcilia col calcio”.

Cosa ha detto ai ragazzi?

“Ho detto che sono stati bravissimi perchè fare una rimonta ad una grande squadra come la Roma è un grande merito. Per me oggi abbiamo fatto un grande passo avanti”.