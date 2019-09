Atalanta, Gomez: "Emozione Champions. Spero sia la mia notte"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Alejandro 'Papu' Gomez, attaccante e capitano dell'Atalanta, ha parlato a Sky Sport in vista della sfida contro la Dinamo Zagabria: "E' un'emozione enorme. E' la prima volta per l'Atalanta e per tanti giocatori della squadra. Un'emozione che cercheremo di trasmettere in campo.

Che gara si immagina?

"Immagino un'Atalanta come gli ultimi anni, pressing alto e tanti gol grazie al nostro gioco offensivo. La Dinamo Zagabria è una squadra pericolosa, è campione di Croazia, dobbiamo avere rispetto ma non paura".

Il presidente ha detto che sarà la sua notte, sente la pressione?

"Al contrario! E' un piacere che il presidente abbia questa fiducia in me. Spero che sia la mia notte e che possa aiutare la squadra a vincere la partita".