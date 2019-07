© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Alejandro Gomez, attaccante e trascinatore dell'Atalanta, è intervenuto ai microfoni di SportWeek per raccontare la scorsa stagione dei nerazzurri. Tra i tanti temi toccati anche quello del mercato: "Gasperini fa bene a chiedere un'altra punta? Dipende come vuole giocare e come ci vuole far giocare: io posso fare anche l’attaccante a sinistra, Muriel e Zapata stare in mezzo o allargarsi. Già adesso siamo un attacco top: con Ilicic, chi ce li ha quattro attaccanti così?".

Spazio anche al suo rapporto con Gasperini e ad una frase che lo stesso Gomez pronunciò qualche tempo fa: "Cosa non mi va giù di lui? Me la tengo per me, ma sarei finto se dicessi che mi piace tutto, come sicuramente non tutto quello che faccio io piace a lui:io amo mio padre, ma delle volte lo ammazzerei, non c’è nulla di strano. E quando stai insieme trecento giorni all’anno, da tre anni, ci sta che delle volte non ti sopporti".