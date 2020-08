Atalanta, il punto sugli esterni: Hateboer unico sicuro di restare. Gosens: valutazione alta

vedi letture

Punto sugli esterni dell'Atalanta sulle pagine de La Gazzetta dello Sport, dove oggi l’unico certo di restare è Hans Hateboer. Robin Gosens ha molto mercato ma i nerazzurri si metteranno a trattare solo per una cifra molto alta, e Castagne non ha rinnovato il suo contratto in scadenza nel 2021. A seconda delle uscite verranno valutate le entrate ma a prescindere un nuovo esterno arriverà, visto che Czyborra non ha convinto.