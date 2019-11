Atalanta, Ilicic: "Prendiamo il punto contro una squadra forte"

Al termine del match pareggiato contro il Manchester City, Josip Ilicic ha parlato ai microfoni di Sky Sport: "Sapevamo che giocavamo contro una squadra forte. Prendiamo il punto contro una squadra forte".

C'è rammarico per questo finale?

"Se avessimo fatto gol subito sulla punizione la partita sarebbe finita. Spiace per gli ultimi dieci minuti dove loro tenevano bene il pallone. Prendiamoci il punto e pensiamo al campionato, poi quando arriveranno le partite decisive ci penseremo".

Avere rammarico per aver pareggiato contro il City è già una vittoria?

"Per come è andata alla fine diciamo di sì. Loro erano in dieci, con un difensore in porta. Avevamo quella punizione a favore e potevamo segnare. Prendiamo il punto".

Come si va avanti in Champions?

"Prima dobbiamo fare bene in campionato e poi quando arrivano le partita con Dinamo e Shakhtar dobbiamo vincere perchè solo così possiamo andare avanti".