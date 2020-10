Atalanta in rimonta, Gomez: "Questa è la Champions, il livello si alza e tutti vogliono vincere"

vedi letture

"Siamo stati vicini alla vittoria, la squadra ha giocato molto bene, anche nel primo tempo pur andando sotto di due gol". Parla così il Papu Gomez, ai canali ufficiali dell'Atalanta, dopo il 2-2 di Champions contro l'Ajax. "Non abbiamo mai perso la fiducia ed è arrivato il pareggio. Questa è la Champions League, è un livello più alto. Tutti cercano di fare gol e di vincere, siamo comunque contenti di aver portato la Champions a Bergamo. Crotone e poi Liverpool? E' un periodo importante, ci giochiamo tanto in campionato e in Champions, non possiamo mollare".