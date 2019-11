Atalanta-Juve, i voti ai tecnici: Barrow tradisce Gasp. Sarri ok senza CR7

© foto di www.imagephotoagency.it

Partita a molte facce quella del Gewiss Stadium di Bergamo tra Atalanta e Juventus, con gli orobici di Gasperini che si sono fatti preferire ai bianconeri per larghi tratti della partita ma che si sono poi dovuti arrendere ai colpi di Higuain e Dybala.

GIAN PIERO GASPERINI 5,5 - Rinuncia a Muriel per scelta tecnica e la scelta non paga, visto che Barrow lo "tradisce" dal dischetto. Appena i suoi passano in vantaggio inserisce il colombiano che però non riesce a incidere. Per il resto non ha grosse colpe, la Juve lo punisce quando avrebbe meritato di essere in vantaggio di più reti.

Le pagelle dell'Atalanta.

MAURIZIO SARRI 6,5 - Le assenza importanti, quella di Cristiano Ronaldo su tutte, avrebbero potuto rovinargli il rientro dalla sosta ma alla fine Dybala e Higuain non hanno fatto rimpiangere il portoghese. Il primo cambio è obbligato con Bernardeschi che getta la spugna nel primo tempo per un problema al costato, mentre con gli altri due, Douglas Costa per Bentancur ed Emre Can per Khedira, riesce a dare la spinta decisiva alla sua squadra. Nel successo di Bergamo c'è anche il suo zampino.

Le pagelle della Juventus.