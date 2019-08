Atalanta, la "disperazione" del risultato: tre punti e testa al mercato

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

"Se non hai la disperazione del risultato non fai certe cose". Testo di Gian Piero Gasperini, musica gentilmente concessa dall'Atalanta che continua ad essere una macchina perfetta, almeno in fase offensiva. C'è la necessità di migliorare una fase difensiva che ancora concede troppo, ma soprattutto un approccio che in molte partite potrà essere determinante. Ad ogni modo la Dea del Gasp convince ancora, piazzando una vittoria che vale oro in un campo complesso, dopo esser andata sotto di ben due gol, uno sempre firmato dall'ex di turno Andrea Petagna. Tre punti fondamentali non tanto per la classifica, ma per il morale: una gran prova di gruppo chiesta dal tecnico di Grugliasco e prontamente arrivata.

Bene la prima - I due gol nel giro di 20' avrebbero atterrato chiunque, ma ancora una volta è stata l'Atalanta a far piegare le ginocchia all'avversaria di turno. La rete di Gosens riapre le speranze già nel primo tempo, nella ripresa ci pensa il colombiano, ma non Zapata: il nuovo arrivato Muriel entra e segna una doppietta nel giro di 6', non male come esordio. La Dea vince su un campo complesso, ci sono ancora cose da rivedere ma la partenza è segnata da quel carattere che voleva l'allenatore. Una prova di forza per capire (e capirsi) a che punto è questa squadra e come potrà proseguire questa prima parte di stagione.

Muriel, che impatto - Meno male che aveva avuto un pochino di influenza. Entra al 55', tempo quindici minuti per capire come muoversi e poco dopo subito lì ad esultare due volte e a regalare punti preziosi alla prima di campionato. Nel ritiro di Clusone Gasperini era stato chiarissimo: il colombiano c'è ed è più avanti di condizione. Serve anche un pochino di fortuna, ma se non stai bene sia mentalmente che fisicamente non fai una doppietta nel giro di pochi minuti.

Testa al mercato - Domenica c'è subito il Torino di Walter Mazzarri, non sarà affatto semplice piazzare subito un altro risultato simile. Prima ci saranno sei giorni infuocati dedicati al mercato. Laxalt è ancora in bilico, ma molto probabilmente l'affare si chiuderà. Poi ci sarà da capire se arriverà o meno quel vice Ilicic, Gasperini lo ha chiesto più volte e ci potrebbe essere un cambio di passo nelle prossime ore. Al momento si pensa anche al campo e ad una vittoria che può dare subito lo sprint giusto alla squadra. Nuovo anno, ma vecchie abitudini: i nerazzurri concedono, ma segnano sempre un gol in più. Ovviamente in rimonta.