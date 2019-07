© foto di Federico De Luca

A Win Noticias, Luis Muriel ha parlato delle sue condizioni fisiche e del suo sbarco all'Atalanta. "Sto abbastanza bene, tornerò per integrarmi con la squadra. Tutto lo staff medico del Junior mi sta aiutando qui in Colombia, sono contento dello staff della squadra, sono professionisti importanti qui a Barranquilla. E' grazie a loro se sto recuperando così bene in questi ultimi giorni, è venuto anche un fisioterapista dell'Atalanta. Quanti gol farò? Sono felice di giocare con Duvan lì, sarà una gran motivazione: sarà una sfida sana per segnare, spero siano tanti per l'Atalanta".