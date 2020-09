Atalanta, nuovo obiettivo sulla corsia sinistra. Passi concreti per il colombiano Mojica

Johan Andrés Mojica del Girone è il nuovo obiettivo di mercato dell'Atalanta per la fascia sinistra: secondo quanto rivelato da Sky, il colombiano classe 1992 sarebbe stato individuato come rinforzo ideale per la corsia mancina. Già seguito dalla Juve in passato, per lui Sartori e Percassi sembrano pronti a fare un investimento.