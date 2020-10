Atalanta, Mojica: "Ottimo lavoro con la Colombia. Torno a Bergamo concentrato al massimo"

Johan Andres Mojica, nuovo arrivo in casa Atalanta, scrive sul proprio account Twitter le proprie sensazioni in vista dei prossimi impegni con la Dea dopo le due gare giocate con la maglia della selezione colombiana: "Bilancio positivo in queste due partite di qualificazione con la nostra Nazionale! Ottimo lavoro e impegno da parte dell'intera squadra! Ora torno al mio club con la massima concentrazione ed entusiasmo per affrontare le prossime partite!".