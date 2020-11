Atalanta, obiettivo qualificazione: provarci ad Anfield per mettere pressione all'Ajax

vedi letture

Il messaggio che a Liverpool non sarà indispensabile fare risultato darebbe fastidio a Gian Piero Gasperini e non sarebbe neanche del tutto corretto, quindi non lo mandiamo. Ma dalle forche caudine di Anfield dovrà passare poi anche l’Ajax, e proprio contro gli olandesi l’Atalanta si giocherà il passaggio del turno nella fase a gironi di Champions League. I bergamaschi, di scena questa sera contro i Reds, hanno finora fatto sostanzialmente lo stesso percorso dei lancieri, che però avranno il vantaggio di giocare la gara decisiva in casa, all’ultima giornata del girone. Così, dando per scontato che entrambe battano il Midtjylland tra le mura amiche, pareggiare o addirittura vincere questa sera in terra inglese servirebbe, più che a puntare un complicato e improbabile primo posto, a mettere pressione alle formazione olandese. E non sarebbe una cattiva idea.

La classifica del girone D

Liverpool 9

Ajax 4

Atalanta 4

Midtjylland 0

Il calendario

4^ giornata

Liverpool-Atalanta

Ajax-Midtjylland

5^ giornata

Liverpool-Ajax

Atalanta-Midtjylland

6^ giornata

Ajax-Atalanta

Midtjylland-Liverpool