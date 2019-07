© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'amministratore delegato dell'Atalanta, Luca Percassi, ha parlato ai microfoni a margine della presentazione delle nuove maglie ufficiali nerazzurre, avvenuta quest'oggi. "Muriel è un acquisto straordinario, aggiungiamo un giocatore importante a un reparto già completo prima del suo arrivo. La nostra rosa non richiede grossi ritocchi, vogliamo migliorare dove ce n'è davvero bisogno. La Fiorentina non ha riscattato Muriel, venti minuti dopo si è infortunato, lunedì eravamo a Siviglia a chiudere la trattativa. Mercato? Per me è finito (ride, ndr) stiamo alla finestra per le opportunità, non credo ci serva granché davanti, con Muriel e Pasalic abbiamo centrato due colpi fondamentali".