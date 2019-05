© foto di Federico De Luca

Massimo Carrera ha rilasciato una intervista ai microfoni di 'Sky' e ha parlato della storica qualificazione alla prossima Champions League dell'Atalanta: "Ho visto la partita a casa di amici, c'era un clima da stadio. Il merito di questo trionfo va ai Percassi che hanno costruito una società solida, bravo Gasperini che è riuscito anche a valorizzare il settore giovanile".

Darebbe Ilicic al Napoli?

"Dovendo giocare la Champions League meglio tenere i calciatori forti".

Ora cosa deve fare l'Atalanta?

"Cercare qualche giocatore con più esperienza di livello internazionale".

Cosa farebbe al posto di Gasperini?

"Rimarrei all'Atalanta a disputare la Champions League".

Se Gasperini va alla Roma, però, magari arriva Carrera".

"Io sono nato qui, se c'è bisogno ci sono. Under 23 della Juventus? No, non ho saputo nulla. Sarebbe una opportunità anche quella, sicuramente...".