Atalanta, Tameze potrebbe restare un altro anno in prestito al Nizza

Adrien Tameze, centrocampista dell'Atalanta attualmente in prestito al Nizza, potrebbe restare in Costa Azzurra per un altro anno sempre con la formula del prestito con diritto di riscatto. Il giocatore non aveva demeritato all'inizio della propria esperienza in Francia e considerando i problemi economici che investiranno il calcio dopo il Coronavirus è possibile che il nuovo accordo venga stipulato tra le due società. A riportarlo è Il Corriere di Bergamo.