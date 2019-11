© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Rafael Toloi, difensore dell'Atalanta, ha parlato al canale ufficiale del club orobico dopo l'1-1 con il quale è terminata la sfida contro il Manchester City nella quarta giornata della fase a gironi di Champions League: "È un punto importante ma potevamo vincere la gara contro una squadra di grande qualità. Abbiamo marcato bene, pressato bene e giocato bene. Il risultato è stato importante anche per merito dei tifosi che sono stati fantastici. Siamo felici, ma fra quattro giorni torna il campionato e dobbiamo pensare a questo".

Sempre in svantaggio?

"Dobbiamo lavorare ma quando affronti squadre di questa qualità basta un piccolo errore per prendere gol. Noi però non abbiamo mollato".

Chance qualificazione?

"Era importante fare punto col City, mancano due partite e faremo di tutto per andare avanti".